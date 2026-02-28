U spërkat me gaz lotsjellës, momenti kur qytetari humb ndjenjat. Video

Situata gjatë protestës së opozitës në kryeqytet është përshkallëzuar ndjeshëm pas ndërhyrjes së forcave të rendit për të bllokuar marshimin drejt Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë. Për të shpërndarë turmën që tentoi të çante kordonin policor, efektivët kanë përdorur gaz lotsjellës, duke shkaktuar kaos dhe vështirësi në frymëmarrje te pjesëmarrësit.
Si pasojë e përdorimit të lëndëve irrituese, një protestues ka humbur ndjenjat dhe ka marrë ndihmën e parë nga personat e pranishëm, ndërsa probleme janë shënuar edhe te punonjësit e mediave që po pasqyronin ngjarjen. Gjatë këtij momenti kritik, kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, është parë të mbajë maskë kundërgaz për t’u mbrojtur nga efektet e lëndës kimike. Pavarësisht bllokadës dhe tensioneve të ashpra, një pjesë e protestuesve vijojnë të qëndrojnë në afërsi të rrethimit policor.
