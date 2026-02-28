Rama reagon për protestën dhe bën krahasimin e mullahët e Iranit

TIRANË, 28 shkurt 2026 — Kryeministri Edi Rama ka reaguar mbrëmjen e sotme përmes rrjetit social "X" lidhur me zhvillimet e fundit në vend dhe tensionet gjatë protestës së opozitës në kryeqytet. Në mesazhin e tij, kreu i qeverisë ka bërë një paralelizëm mes situatës gjeopolitike në Lindjen e Mesme dhe akteve të dhunës të regjistruara gjatë tubimit të sotëm në Tiranë.
Rama theksoi se ndërsa Shqipëria qëndron krah aleatëve ndërkombëtarë kundër sulmeve të Iranit, opozita vendase po përdor "plehrat dhe molotovët" kundër sigurisë së qytetarëve të Tiranës. Reagimi i tij u shoqërua me dy imazhe simbolike: një që pasqyronte bombardimet në rajonin e Gjirit dhe një tjetër nga flakët e shkaktuara prej lëndëve djegëse në rrugët e kryeqytetit. Ky reagim vjen në një moment kur marshimi i protestuesve drejt institucioneve kyçe ka shënuar pika tensioni me forcat e rendit.
Shqipëria me botën e lirë kundër mullahëve të Teheranit, opozita shqiptare me plehrat kundër qytetarëve të Tiranës🔥 pic.twitter.com/4IN4p8y84u— Edi Rama (@ediramaal) February 28, 2026
