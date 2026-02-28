Opozita në protestë: ‘Rama ik’ pa fjalime para Kryeministrisë

Partia Demokratike, nën drejtimin e kryetarit Sali Berisha dhe grupit të deputetëve, ka zhvilluar pasditen e sotme një marshim proteste në bulevardin "Dëshmorët e Kombit". Ndryshe nga tubimet e mëparshme, kjo protestë është karakterizuar nga mungesa e fjalimeve publike dhe podiumeve, duke u përqendruar në një marshim të qetë të mijëra qytetarëve përballë selisë së Kryeministrisë.
Eksponentë të opozitës u shprehën se kjo formë e re qëndrese erdhi si kërkesë e vetë qytetarëve për të udhëhequr tubimin. Deputeti i PD-së, Gjin Gjoni, deklaroi gjatë marshimit se ky format reflekton vullnetin e protestuesve për të shprehur pakënaqësinë ndaj qeverisjes. Sipas tij, institucionet shtetërore e kanë humbur pavarësinë dhe janë përqendruar në duart e Kryeministrit Rama, çka ka diktuar edhe nevojën për këtë reagim popullor.
Situata në terren ka vijuar pa incidente, ndërsa forca të shumta policie kanë monitoruar perimetrin e institucioneve përgjatë gjithë rrugëtimit të protestuesve. Kjo lëvizje shënon vijimin e aksionit opozitar, i cili synon rritjen e presionit politik përmes marshimeve masive në pikat kyçe të kryeqytetit.
