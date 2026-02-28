Lufta Izrael-Iran/ Shqipëria njofton masat e sigurisë për shtetasit në Gjirin Persik

TIRANË, 28 shkurt 2026 — Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) njoftoi sot se po monitoron me vëmendje të shtuar situatën e tensionuar në Lindjen e Mesme. Përmes përfaqësive diplomatike, autoritetet shqiptare janë në kontakt të vazhdueshëm me vendet e rajonit që prej orëve të para të mëngjesit, pas përshkallëzimit të konfliktit ushtarak.
Në njoftimin zyrtar, MEPJ u bën thirrje të gjithë shtetasve shqiptarë që ndodhen në Emiratet e Bashkuara Arabe të tregojnë kujdes maksimal, të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të respektojnë rreptësisht udhëzimet e sigurisë të lëshuara nga autoritetet lokale.
