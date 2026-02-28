Nis protesta e opozitës, Sali Berisha bashkohet me protestuesit përpara Kryeministrisë

TIRANË, 28 shkurt 2026 — Mbështetësit e Partisë Demokratike kanë nisur pasditen e sotme tubimin e paralajmëruar përpara selisë së Kryeministrisë. Kreu i PD-së, Sali Berisha, është larguar nga selia blu për t’iu bashkuar turmës së protestuesve, të cilët kanë mbushur bulevardin kryesor të kryeqytetit me thirrje kundër qeverisë.
Organizatorët e protestës ende nuk kanë bërë publik skenarin e plotë të lëvizjes, por burime pranë opozitës bëjnë me dije se pritet një marshim drejt institucioneve kryesore shtetërore. Megjithatë, raportohet se do të shmanget qëndrimi përpara godinës së Kuvendit, për shkak të afërsisë me xhaminë e Namazgjasë, ku pritet fluks i shtuar i besimtarëve gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Forca të shumta policie kanë rrethuar institucionet për të garantuar mbarëvajtjen e rendit gjatë zhvillimit të tubimit.
