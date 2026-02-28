Athinë, gruaja shtatzënë gjendet e pajetë, hetohet bashkëshorti i saj

KOLONOS, 28 shkurt 2026 — Një ngjarje e rëndë ka tronditur pasditen e sotme zonën e Kolonosit në Greqi, ku një 31-vjeçare shtatzënë është gjetur pa jetë brenda banesës së saj. Autoritetet policore u njoftuan menjëherë për këtë incident tragjik, i cili po trajtohet me prioritet të lartë nga strukturat hetimore.
Sipas të dhënave të para nga këqyrja e vendit të ngjarjes, viktima, e cila ishte në muajin e pestë të shtatzënisë, kishte pësuar një dëmtim të rëndë në pjesën e kokës. Policia greke ka shoqëruar bashkëshortin e saj, i cili po merret në pyetje si personi kryesor nën hetim për zbardhjen e rrethanave të vdekjes. Grupi hetimor po vijon punën për të përcaktuar nëse ngjarja është aksidentale apo një akt kriminal, ndërsa pritet rezultati i ekspertizës mjeko-ligjore.
