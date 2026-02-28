‘Ju vidhni, ne paguajmë’! Fotolajm: Qytetari proteston me pranga në duar:

TIRANË, 28 shkurt 2026 — Mbështetës të opozitës janë mbledhur sot në kryeqytet në një protestë kundër qeverisë, ku fokusi kryesor ka qenë denoncimi i korrupsionit dhe keqmenaxhimit të fondeve publike. Mes protestuesve, vëmendjen e ka tërhequr një qytetar i cili ka zgjedhur të protestojë në mënyrë simbolike me pranga në duar dhe mesazhe të shkruara në veshjen e tij.
Në sloganet e shfaqura, kryesisht në gjuhën angleze, protestuesi ka përcjellë mesazhe të forta drejtuar krerëve të ekzekutivit, duke kërkuar ndëshkim ligjor për zyrtarët e lartë. "Ju vidhni, ne paguajmë", ishte një nga thirrjet kryesore të tij, duke argumentuar se barra ekonomike e abuzimeve bie mbi qytetarët e thjeshtë.
