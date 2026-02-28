Plagosje me thikë në Lezhë: Policia arreston në flagrancë autorin e dyshuar

LEZHË, 28 Shkurt 2026
Një konflikt i çastit në qytetin e Lezhës ka përfunduar me plagosjen e dy personave, ndërsa policia ka reaguar menjëherë duke vënë në pranga autorin e dyshuar të ngjarjes.
Sipas të dhënave të para, një i ri ka goditur me mjet prerës (thikë) dy shtetas, të cilët janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Lezhës. Burimet mjekësore bëjnë me dije se të lënduarit po marrin ndihmën e nevojshme dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Shërbimet e Policisë, pas marrjes së njoftimit, kanë ndërhyrë me shpejtësi duke bërë të mundur kapjen dhe shoqërimin e autorit në ambientet e Komisariatit të Lezhës. Në cilësinë e provës materiale, grupi hetimor ka sekuestruar mjetin prerës të përdorur në këtë incident.
Aktualisht, autori i dyshuar po jep dëshminë e tij para oficerëve të policisë gjyqësore për të zbardhur rrethanat dhe motivet e plota të ngjarjes. Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë për veprime të mëtejshme mbi akuzën e plagosjes.
