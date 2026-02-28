Skandali me ushqimin e fëmijëve: Raporti i KLSH-së zbulon të vërtetën e frikshme që institucionet e mbajtën sekret

Një raport i Kontrollit të Lartë të Shtetit (KLSH), i mbajtur i papublikuar për një kohë të gjatë, ka zbuluar mangësi të rënda në garantimin e sigurisë ushqimore për fëmijët e moshës 1 deri në 6 vjeç. Sipas gjetjeve, gjatë periudhës së shpërthimit të gripit të shpendëve në Shqipëri, produkte të pakontrolluara të mishit të pulës dhe vezëve janë përdorur në menutë e kopshteve dhe çerdheve, pavarësisht urdhrave për asgjësimin e tyre në terren.
Standardi i dyfishtë i AKU-së
Raporti i KLSH-së, i cili mban datën 13.10.2023, evidenton një qëndrim kontradiktor të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU). Ndërkohë që në terren inspektorët bllokonin dhe asgjësonin tonelata produkte si të pasigurta për konsum, institucioni i kishte dhënë miratimin Bashkisë Kamëz për përdorimin e tyre në institucionet arsimore.
AKU kishte udhëzuar se këto produkte mund të konsumoheshin nga fëmijët, me kushtin e vetëm që të gatuheshin në temperaturën mbi 70 gradë Celsius. Mirëpo, KLSH nënvizon se ky miratim është dhënë pa kryer asnjë analizë paraprake laboratorike, veprim që ishte masa minimale e detyrueshme për të garantuar shëndetin e fëmijëve.
Mungesa e masave dhe përgjegjësia institucionale
Auditimi i KLSH-së ngarkon me përgjegjësi drejtpërdrejt ish-Drejtoreshën e Përgjithshme të AKU-së, Jeta Deda. Sipas raportit, nga ana e titullares nuk u mor asnjë masë për identifikimin e riskut dhe nuk u kërkua asnjë mendim shkencor nga institucionet ndërkombëtare për këtë situatë kritike.
Pikat kryesore të raportit:
Fshehja e informacionit: Raporti nuk u bë publik fillimisht me arsyetimin e shmangies së panikut masiv.
Mungesa e analizave: Produktet u lejuan të konsumoheshin pa u nënshtruar testeve laboratorike për praninë e virusit.
Neglizhenca administrative: Institucionet dështuan në bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë për vlerësimin e rrezikut ushqimor.
Ky raport konsiderohet një kambanë alarmi për sigurinë ushqimore në vend, duke dëshmuar se protokollet e mbrojtjes së shëndetit publik u tejkaluan në dëm të kategorive më të ndjeshme, siç janë fëmijët në institucionet shtetërore të përkujdesjes.
