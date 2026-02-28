PËRDITËSIM LIVE: Sulmet amerikano-izraelite në Iran, raketat bien dhe mbi Dubai, Katar, Bahrein, Jordani e Kuvajt

PËRDITËSIM LIVE: Të nderuar lexues ju sjellim më poshtë përditësim minutë pas minute me zhvillimet që lidhen me sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit:
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli goditën Iranin të shtunën në një sulm të madh që kërcëno të kthehet një konflikt më të gjerë rajonal. Presidenti Trump u zotua të shkatërronte ushtrinë e vendit, të eliminonte programin e tij bërthamor dhe të sillte një ndryshim në qeverinë e Iranit.
Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha në mediat sociale se Presidenti Trump ka folur në telefon me Kryeministrin Netanyahu. Trump gjithashtu monitoroi sulmin ushtarak në Iran "gjatë natës në Mar a Lago së bashku me anëtarët e ekipit të tij të sigurisë kombëtare".
Valë shpërthimesh të mëdha tronditën kryeqytetin iranian, Teheranin, duke filluar rreth orës 9 të mëngjesit sipas orës lokale – dhe dëshmitarët përshkruan kaos në rrugë ndërsa njerëzit nxituan të kërkonin strehim, të gjenin të afërmit ose të largoheshin nga qyteti. Ushtria izraelite tha se kishte synuar edhe sulm në një godinë ku zhvillohej një mbledhje ezyrtarëve të lartë iranianë, kjo, në sulmet e para.
Imazhet satelitore treguan një re tymi dhe dëme të mëdha në kompleksin e sigurisë së lartë të Ali Khameneit, udhëheqësit suprem të Iranit. Edhe pse statusi i udhëheqjes së Iranit nuk u bë zyrtarisht i ditur, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, i tha NBC News se Khamenei dhe presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, ishin ende gjallë "për aq sa di unë". Disa media amerikane si GBNews që citon Izraeli Channel 12, sugjerojnë se Khamenei ka vdekur.
Blloku prej 27 vendesh do të mbajë një takim urgjent sigurie të hënën mbi konfliktin në Lindjen e Mesme, tha presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
“Për sigurinë dhe stabilitetin rajonal, është me rëndësi të madhe që të mos ketë përshkallëzim të mëtejshëm përmes sulmeve të pajustifikuara të Iranit ndaj partnerëve në rajon”, tha ajo në një postim në rrjetet sociale.
Z. Trump kishte kërcënuar me sulm për javë të tëra, duke thënë më parë se po shqyrtonte sulme të kufizuara për ta detyruar Iranin të pranonte kushtet e SHBA-së për një marrëveshje që kufizonte programin e tij bërthamor. Në vend të kësaj, ai nisi një sipërmarrje shumë më ambicioze që analistët e quajnë më të rrezikshme.
Presidenti tha në një video të postuar në Truth Social të shtunën se përveç synimit të programit bërthamor të Iranit, Shtetet e Bashkuara do të “shkatërronin industrinë e tyre të raketave” dhe “do të shkatërronin marinën e tyre”, duke pretenduar se Irani kishte refuzuar të arrinte një marrëveshje që do të kishte shmangur luftën.
Dhjetëra sulme ajrore amerikane u kryen nga aeroplanë sulmues nga baza dhe transportues aeroplanësh në të gjithë Lindjen e Mesme, me zyrtarë që thanë se fokusi fillestar ishin asetet ushtarake iraniane. Ushtria izraelite tha gjithashtu se po bombardonte dhjetëra lokalitete në të gjithë vendin.
Abbas Araghchi, ministri i jashtëm iranian, premtoi se ushtria e Iranit "do t’u japë agresorëve mësimin që meritojnë". Ai shtoi se duke sulmuar Iranin, Trump po i shërbente interesave të Izraelit – rivalit kryesor rajonal të Iranit – në vend të Shteteve të Bashkuara.
Në hakmarrje, Irani lëshoi valë raketash balistike drejt Izraelit, duke shkaktuar shpërthime ndërsa mbrojtja ajrore izraelite u përpoq t’i sprapste ato.
Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Bahreini dhe Kuvajti – të gjitha këto vende strehojnë baza ushtarake amerikane – thanë se ishin sulmuar, ashtu si edhe Jordania. Mbeturinat që binin nga një sulm me raketa balistike iraniane vranë të paktën një person në Emirate, sipas qeverisë së saj.
Analistët paralajmëruan se luftimet mund të degjenerojnë lehtësisht në një luftë të zgjatur pa një rrugëdalje të qartë. Shumë udhëheqës botërorë kërkuan përmbajtje, megjithëse Kanadaja dhe Australia mbështetën fushatën amerikane kundër Iranit.
Z. Trump sugjeroi që konflikti mund të përfundojë me ngritjen e iranianëve kundër qeverisë së tyre autoritare pas sulmit amerikan. "Do të jetë e juaja për ta marrë," tha z. Trump, duke iu drejtuar publikut iranian. "Ky do të jetë ndoshta shansi juaj i vetëm për breza."
Media shtetërore iraniane raportoi se një nga sulmet kishte goditur një shkollë fillore për vajza në qytetin jugor të Minabit, duke vrarë dhjetëra fëmijë. Agjencia shtetërore e lajmeve e Iranit, IRNA, tha se kishte rreth 40 të vrarë dhe 48 të plagosur.
Në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit të OKB-së, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, kërkoi që këshilli të ndërhynte dhe tha se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kishin shkelur ligjin ndërkombëtar duke sulmuar Iranin. "Shtetet e Bashkuara dhe regjimi izraelit do të mbajnë përgjegjësi të plotë dhe të drejtpërdrejtë për të gjitha pasojat që vijnë pas kësaj, duke përfshirë çdo përshkallëzim që rrjedh nga veprimet e tyre të paligjshme", tha z. Araghchi në letër. "Të gjitha bazat, objektet dhe asetet e forcave armike në rajon do të konsiderohen si objektiva legjitime ushtarake brenda kuadrit të ushtrimit të ligjshëm të vetëmbrojtjes nga Irani."
Ursula von der Leyen, presidentja e krahut ekzekutiv të Bashkimit Evropian, njoftoi në mediat sociale se do të thërriste një takim të posaçëm për përditësimin e sigurisë të hënën mbi situatën në Iran. Ajo tha se është "me rëndësi të madhe që të mos ketë përshkallëzim të mëtejshëm përmes sulmeve të pajustifikuara të Iranit ndaj partnerëve në rajon".
Kryeministri i Britanisë, Keir Starmer, tha në një deklaratë televizive se aeroplanët britanikë “janë në qiell sot” në Lindjen e Mesme “si pjesë e operacioneve të koordinuara mbrojtëse rajonale për të mbrojtur popullin tonë, interesat dhe vlerat tona”. Z. Starmer tha se Irani duhet të përmbahet nga sulme të mëtejshme, të heqë dorë nga programi i tij i armëve dhe t’i japë fund represionit ndaj popullit të tij, duke shtuar: “Kjo është rruga për t’u kthyer në tryezën e negociatave”.
Kina ka bërë thirrje për një ndërprerje të menjëhershme të përshkallëzimit ushtarak në Lindjen e Mesme. Ministria e jashtme e Kinës tha në mediat sociale se Pekini ishte "shumë i shqetësuar" nga sulmet e nisura nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, duke shtuar se "sovraniteti, siguria dhe integriteti territorial i Iranit duhet të respektohen".
Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të thërrasë një takim urgjent sot mbi sulmet e përbashkëta SHBA-Izrael ndaj Iranit, pas kërkesave të Francës, Bahreinit dhe Iranit.
Garda Revolucionare e Iranit tha se raketat e saj detare kanë goditur një anije mbështetëse luftarake amerikane MST, sipas transmetuesit shtetëror të lajmeve të Iranit, IRIB.
Kompanitë ajrore kanë anuluar më shumë se 37 përqind të fluturimeve për në Izrael dhe afërsisht 7 përqind të të gjitha fluturimeve për në Lindjen e Mesme, sipas Cirium, një firmë analitike e aviacionit.
Abbas Araghchi, ministri i jashtëm iranian, tha se aktualisht nuk po zhvillohen negociata të fshehta në një përpjekje për t’i dhënë fund luftës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. "Nëse amerikanët duan të flasin me ne, ata e dinë se si mund të më kontaktojnë", tha Araghchi në një intervistë në NBC News.
Abbas Araghchi, ministri i jashtëm iranian, shtoi se Ajatollah Ali Khamenei, udhëheqësi suprem i Iranit, dhe Masoud Pezeshkian, presidenti, ishin ende gjallë "për aq sa di unë". Kur u pyet për thirrjen e Presidentit Trump drejtuar iranianëve për të përmbysur qeverinë, Araghchi e etiketoi atë me përbuzje: "Mision i Pamundur".
Britania, Franca dhe Gjermania kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët që nuk dha mbështetje të plotë për sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit. Kryeministri Keir Starmer i Britanisë, Presidenti Emmanuel Macron i Francës dhe Kancelari Friedrich Merz i Gjermanisë bënë thirrje për rifillimin e negociatave dhe i kërkuan udhëheqjes iraniane të kërkojë një zgjidhje të negociuar. Ata ishin kritikë ndaj politikave bërthamore, raketore dhe rajonale të Iranit dhe "dhunës dhe shtypjes së tmerrshme kundër popullit të vet". Ata kritikuan sulmet e Iranit ndaj fqinjëve të tij. "Ne nuk morëm pjesë në këto sulme, por jemi në kontakt të ngushtë me partnerët tanë ndërkombëtarë, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Izraelin dhe partnerët në rajon", thuhej në deklaratë. "Ne përsërisim angazhimin tonë për stabilitetin rajonal dhe për mbrojtjen e jetës civile."
Izraeli ka mbyllur hapësirën e tij ajrore për fluturime civile, Autoriteti i Aeroporteve të Izraelit tha se kalimi tokësor midis Izraelit dhe Egjiptit do të mbetet i hapur 24 orë në ditë. Kalimi tokësor midis Izraelit dhe Jordanisë do të mbetet i hapur për trafikun e këmbësorëve deri në orën 19:00 dhe për automjetet deri në orën 20:00.
Sheiku Mohamed bin Zayed, presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, foli në telefon me Princin e Kurorës Mohammed bin Salman të Arabisë Saudite të shtunën, sipas mediave shtetërore të Emirateve të Bashkuara Arabe, pasi Emiratet u vunë nën sulme hakmarrëse iraniane. Princi Mohammed i tha udhëheqësit të Emirateve se Arabia Saudite do të "vendosë të gjitha kapacitetet e saj në dispozicion" për të mbështetur Emiratet. Marrëdhëniet midis dy fqinjëve të Gjirit kanë qenë të tendosura në muajt e fundit.
Maroku, një nga katër vendet që normalizoi marrëdhëniet me Izraelin në vitin 2020 sipas Marrëveshjeve të Abrahamit të ndërmjetësuara nga Trump, i është bashkuar kombeve të tjera arabe në dënimin e Iranit për sulmin ndaj shteteve të Gjirit, ndërsa ka heshtur ndaj sulmeve izraelite dhe amerikane ndaj Iranit.
Ministria e jashtme e mbretërisë së Afrikës së Veriut tha në një deklaratë se dënonte "sulmin e tmerrshëm raketor iranian që shkeli integritetin dhe sigurinë e shteteve vëllazërore arabe".
Pakistani ka dënuar sulmet izraelite dhe amerikane ndaj Iranit dhe gjithashtu ka dënuar sulmet iraniane kundër Arabisë Saudite, Jordanisë, Bahreinit, Kuvajtit, Katarit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe.
Ministria e Jashtme pakistaneze tha në një deklaratë se sulmet ndaj Iranit erdhën "në një kohë kur po zhvilloheshin përpjekje diplomatike për të arritur një zgjidhje paqësore dhe të negociuar" dhe paralajmëroi se veprime të tilla mund të minonin paqen dhe stabilitetin rajonal me pasoja të gjera.
Ministria gjithashtu dënoi vdekjen e një shtetasi pakistanez në Emiratet e Bashkuara Arabe gjatë sulmeve.
Jeffries dënon sulmet ndaj Iranit pa miratimin e Kongresit Amerikan
Udhëheqësi demokrat i Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së thotë se “Irani është një aktor i keq dhe duhet të përballet në mënyrë agresive për shkeljet e të drejtave të njeriut, ambiciet bërthamore, mbështetjen e terrorizmit dhe kërcënimin që paraqet për aleatët tanë si Izraeli dhe Jordania në rajon”.
Por Jeffries ka thënë në një deklaratë se jashtë “rrethanave urgjente”, presidenti “duhet të kërkojë autorizim për përdorimin parandalues të forcës ushtarake që përbën një akt lufte”.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump “nuk arriti të kërkonte autorizimin e Kongresit përpara se të sulmonte Iranin”, tha Jeffries. Ai tha gjithashtu se raundi i fundit i sulmeve “i ka lënë trupat amerikane të cenueshme ndaj veprimeve hakmarrëse të Iranit”.
"Ne lutemi për sigurinë e burrave dhe grave të ushtrisë amerikane, pasi ata janë vënë në rrezik në një teatër të rrezikshëm lufte", tha Jeffries.
Zelensky mbështet sulmet ndaj Iranit
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ka shprehur mbështetje për sulmet ushtarake ndaj Iranit, duke e quajtur vendin “bashkëpunëtor të Putinit” për furnizimin e Rusisë me dronë Shahed dhe teknologjinë që Moska t’i prodhojë ato dhe armë të tjera gjatë luftës së saj katërvjeçare kundër Ukrainës.
Zelenskyy postoi në X se theksi tani duhet të jetë në shpëtimin e sa më shumë jetëve dhe parandalimin e çdo zgjerimi të luftës.
“Është e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të veprojnë me vendosmëri. Sa herë që ka vendosmëri amerikane, kriminelët globalë dobësohen”, tha ai.
