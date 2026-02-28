Shkatërrohet grupi që kreu 12 vjedhje në Tiranë, arrestohen 3 persona

TIRANË, 28 Shkurt 2026
Policia e Tiranës ka goditur një grup kriminal të specializuar në vjedhje dhe tentativa vjedhjeje, duke finalizuar operacionin e koduar “Harta”. Shërbimet e Komisariatit Nr. 6, pas një hetimi disamujor, arritën të identifikonin dhe të vironin në pranga tre autorët e dyshuar, të cilët vepronin në mënyrë të organizuar në zona të ndryshme të kryeqytetit.
Të arrestuarit janë shtetasit me iniciale D. Ç., 31 vjeç, B. S., 56 vjeç dhe E. Gj., 33 vjeç, të tre banues në Elbasan. Sipas dosjes hetimore, ky grup dyshohet se ka kryer 12 vjedhje dhe tentativa vjedhjeje brenda një periudhe dymujore, kryesisht në territoret që mbulohen nga Komisariatet Nr. 6 dhe Nr. 7. Zonat e prekura dhe vjedhjet Nga veprimet hetimore janë zbardhur disa raste ku autorët kanë përvetësuar shuma parash dhe sende me vlerë në biznese dhe banesa. Ndër zonat ku ka operuar grupi përfshihen:
Rruga “7 Nëntori” dhe autostrada Tiranë–Durrës;
Bulevardi “Migjeni”, rruga “Ribez” dhe rruga e Prushit;
Fshatrat Vaqarr, Fushë Mëzez dhe Marikaj.
Sekuestrimet dhe procedimet Gjatë operacionit, policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale automjetin që autorët përdornin për t’u zhvendosur drejt objekteve, si dhe veshje që dyshohet se përdoreshin gjatë kryerjes së krimeve për të shmangur identifikimin.
Aktualisht, autoritetet po vijojnë hetimet për të verifikuar nëse të arrestuarit janë të përfshirë në ngjarje të tjera kriminale të ngjashme. Materialet procedurale i kanë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme.
