I riu përplas qëllimisht një çift bashkëshortësh me makinë, dhe zhduket

Një 29-vjeçar është shpallur në kërkim nga policia e Fierit pasi dyshohet se ka përplasur qëllimisht me makinë një çift bashkëshortësh.
Sipas të dhënave, në kërkim është shpallur shtetasi F. Ç., 29 vjeç, banues në Fier.
Ai akuzohet se ka përplasur me automjetin e tij shtetasin S. N., 45 vjeç, dhe bashkëshorten e tij, E. N. (M)., 35 vjeçe.
Dyshohet se ngjarja ka ndodhur pas një konflikti të mëparshëm mes tyre.
Policia po vijon punën për lokalizimin dhe kapjen e 29-vjeçarit, ndërsa materialet do t’i kalojnë Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd