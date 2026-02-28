Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Goditi nipin me thikë, në pranga gjyshi në Fier
Transmetuar më 28-02-2026, 14:51

Një 71-vjeçar është arrestuar në Fier pasi ka plagosur me thikë djalin e vëllait të tij.

Sipas policisë, në pranga ka rënë shtetasi P. Z., 71 vjeç, banues në Fier, i cili dyshohet se për motive të dobëta ka goditur me mjet prerës nipin e tij, R. Z., 50 vjeç.

Pas ngjarjes, policia ka ushtruar kontroll në banesën e të moshuarit, ku janë gjetur dhe sekuestruar disa fishekë. Materialet i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

