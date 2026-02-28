Berisha tregon skenarin e protestës: Do ta kallim!

TIRANË, 28 Shkurt 2026
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka paralajmëruar zhvillime të forta përpara protestës së opozitës, e cila është parashikuar të mbahet sot në orën 18:00 përpara Kryeministrisë. Në një deklaratë për mediat, Berisha e cilësoi aksionin opozitar si një "kryengritje paqësore", duke pohuar se ajo do të marrë dimensione të reja deri në arritjen e qëllimit kryesor: largimin e kryeministrit Edi Rama.
Gjatë fjalës së tij, lideri i opozitës përdori një retorikë të ashpër ndaj kreut të qeverisë, duke e cilësuar atë si një "kufomë politike" që ka humbur legjitimitetin. Berisha deklaroi se opozita është e vendosur për të vijuar qëndresën, duke theksuar se koha e fjalëve ka mbaruar dhe se tashmë është radha e revoltës qytetare.
“Do të ketë revoltë! Kryengritja jonë paqësore do të njohë dimensione të reja. Ajo është e pandalshme deri në largimin e Ramës,” u shpreh Berisha. Ai shtoi se performanca politike e kryeministrit i ngjan udhëheqësve autoritarë të kaluar, duke pretenduar se shqiptarët nuk do ta pranojnë më këtë realitet.
Kreu i demokratëve vuri në dukje se qëndresa e deritanishme e opozitës është vlerësuar edhe nga ndërkombëtarët. Sipas tij, eurodeputetët që kanë vizituar vendin së fundmi janë përballur me një "realitet shokues" dhe kanë garantuar mbështetje për proceset demokratike në Shqipëri. Protesta e sotme pritet të jetë një moment kyç për aksionin e mëtejshëm të opozitës së bashkuar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd