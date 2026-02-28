Bundestagu miraton rregullat e ashpërsuara të azilit dhe reformën e BE-së

Parlamenti gjerman, Bundestagu, ka miratuar paketën e re ligjore për ashpërsimin e rregullave të azilit, duke integruar në legjislacionin kombëtar Reformën e Sistemit të Përbashkët Evropian të Azilit (GEAS). Kjo reformë, e cila konsiderohet si më e gjerë në historinë e Bashkimit Evropian, synon unifikimin e procedurave dhe pritet të hyjë në fuqi plotësisht më 12 qershor.
Qendrat e reja dhe procedurat kufitare Ligji i ri u mundëson landeve federale ngritjen e "qendrave të migrimit sekondar". Këto institucione do të shërbejnë për strehimin e detyruar të azilkërkuesve që kanë marrë status mbrojtjeje në një shtet tjetër të BE-së ose për të cilët, sipas rregullave të Dublinit, përgjegjës është një vend tjetër anëtar. Pas përfundimit të procedurave të përshpejtuara në Gjermani, personat do të dëbohen direkt nga këto qendra drejt shtetit përkatës.
Reforma parashikon gjithashtu kryerjen e procedurave të azilit direkt në kufijtë e jashtëm të BE-së. Një pikë kyçe është mundësia e dërgimit të migrantëve në shtete të treta jashtë Bashkimit Evropian për trajtimin e kërkesave të tyre, një masë e mbështetur fuqishëm nga Ministri i Brendshëm Federal, Alexander Dobrindt. Integrimi në tregun e punës Përveç masave shtrënguese, legjislacioni i ri sjell lehtësime për qasjen në tregun e punës. Azilkërkuesit me perspektivë qëndrimi do të lejohen të punësohen pas tre muajsh qëndrimi në Gjermani, duke shkurtuar afatin aktual prej gjashtë muajsh që aplikohej për ata që jetonin në qendrat e pritjes.
Kontrollet dhe regjistrimi Paketa ligjore përfshin rregulla të reja për:
Sistemin e regjistrimit: Reformim i procesit të identifikimit të personave që hyjnë në BE.
Kufizimin e lëvizjes: Masa të reja për monitorimin dhe mundësinë e arrestimit të azilkërkuesve.
Dëbimet e shpejta: Fuqizimi i mekanizmave për largimin e personave pa të drejtë qëndrimi.
Ndonëse qeveria federale kërkon shtrirjen e qendrave të migrimit sekondar në të gjithë vendin, disa lande kanë shprehur rezerva për ngritjen e tyre. Gjermania synon që përmes këtyre ndryshimeve të frenojë migracionin e paligjshëm dhe të rregullojë më mirë proceset integruese për ata që fitojnë të drejtën e mbrojtjes.
