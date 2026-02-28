Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Berisha: Hapja e dosjes 400 milionë euro për Porto Romanon është vetëm fillimi
Transmetuar më 28-02-2026, 14:00

TIRANË, 28 Shkurt 2026

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se prokuroria ka hapur dosjen hetimore për projektin e portit në Porto Romano, një aferë që sipas tij kap vlerën e 400 milionë eurove. Gjatë fjalës së tij, Berisha u shpreh se ky zhvillim është vetëm fillimi i zbardhjes së asaj që ai e cilësoi si një prej skemave më të mëdha korruptive në vend.

Lideri i opozitës hodhi akuza të rënda ndaj Kryeministrit Edi Rama dhe rrethit të tij, duke e paralelizuar projektin e Durrësit me një skemë përfitimi privat në dëm të interesit publik. Sipas Berishës, projektet e portit në Porto Romano dhe ai i Portit të Durrësit, i cili sipas tij shkon në 4 miliardë euro, përbëjnë aferën më të madhe korruptive aktualisht në Evropë.

Në mbyllje të deklaratës, Berisha theksoi se këto investime janë pjesë e një strategjie të "nomenklaturës së vjetër" për të siguruar pasuri të paligjshme për fëmijët e tyre, duke përdorur pushtetin shtetëror si mjet për krijimin e asaj që ai e quajti "Dubai i 1001 netëve të Edi Ramës".

