Berisha thirrje socialistëve: Bashkohuni me ne!

TIRANË, 28 Shkurt 2026
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në rrjetet sociale, i ka bërë thirrje anëtarësisë së thjeshtë të Partisë Socialiste që të bashkohet me opozitën. Sipas liderit demokrat, vendi ndodhet në një udhëkryq kritik për shkak të lidhjeve të ekzekutivit me krimin e organizuar.
Berisha kritikoi ashpër qeverisjen e kryeministrit Edi Rama, duke e akuzuar atë se ka shpërdoruar besimin e dhënë nga qytetarët në vitin 2013. Ai rikujtoi paralajmërimet e tij të hershme në Parlament, ku theksonte se suksesi i qeverisjes do të varej nga prerja e lidhjeve me bandat kriminale. Sipas tij, realiteti ka dëshmuar të kundërtën: pushteti është përdorur për të forcuar këto lidhje, duke e shndërruar qeverinë në një strukturë që i shërben interesave të krimit.
Në vijim të fjalës së tij, Berisha ftoi "çdo socialist të ndershëm" që të vendosë idealet për një Shqipëri të drejtë mbi interesat partiake. Ai nënvizoi se largimi i kësaj administrate është një domosdoshmëri për sigurinë kombëtare dhe rikthimin e qartësisë morale në vend. Në mbyllje, kryedemokrati theksoi se opozita mbetet e angazhuar për të bashkuar çdo faktor që kërkon një shtet demokratik dhe funksional.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd