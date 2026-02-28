Sulmi ndaj Iranit, Rama: Shqipëria mbështet Izraelin! Garda Revolucionare organizatë terroriste

TIRANË – Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar zyrtarisht pas operacioneve ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit, duke konfirmuar mbështetjen e plotë të vendit tonë për këtë ofensivë. Përmes një deklarate në platformën sociale "X", kreu i qeverisë njoftoi se Shqipëria do ta klasifikojë zyrtarisht Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) si organizatë terroriste.
Mbështetje aleatëve dhe siguria kombëtare Sipas Kryeministrit Rama, ky vendim vjen si një domosdoshmëri për të ndalur terrorizmin në Lindjen e Mesme dhe për të garantuar sigurinë globale. Ai nënvizoi se ky nuk është thjesht një qëndrim gjeopolitik, por një përgjigje ndaj agresioneve që Shqipëria ka pësuar drejtpërdrejt.
"Shqipëria është përballur drejtpërdrejt me fytyrën barbare të regjimit të Teheranit përmes agresioneve të tij kibernetike kundër vendit tonë. Për ne, kjo nuk është gjeopolitikë abstrakte. Është siguri kombëtare, qartësi morale dhe ligjore," u shpreh Rama. Thirrje Bashkimit Evropian Kryeministri u bëri thirrje vendeve evropiane që të ndjekin shembullin e Shteteve të Bashkuara, Kanadasë dhe tashmë Shqipërisë, për ta listuar IRGC-në si entitet terrorist. Ai theksoi se mbështetja ushtarake e SHBA-së, nën udhëheqjen e Presidentit Donald Trump, është jetike për paqen në rajon dhe për mbrojtjen e Izraelit e vendeve arabe paqedashëse.
Pikat kyçe të deklaratës: Klasifikimi zyrtar: Shqipëria do ta rendisë Gardën Revolucionare Islamike në listën e organizatave terroriste.
Solidariteti ndërkombëtar: Mbështetje e plotë për Izraelin dhe veprimet ushtarake të SHBA-së.
Parandalimi bërthamor: Mbështetje për çdo masë që pengon Teheranin të zhvillojë kapacitete bërthamore apo ushtarake kërcënuese.
Referenca historike: Kujtesë mbi sulmet kibernetike iraniane ndaj institucioneve shtetërore shqiptare.
Në mbyllje të reagimit të tij, Rama deklaroi se terrorizmi duhet emërtuar me emrin e vërtetë dhe, pasi të emërtohet, duhet të ndalet me veprime konkrete dhe jo vetëm me fjalë.
Postimi i Plotë:
Është koha e duhur për të prerë litarin dhe për të shkuar direkt në temë. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike është një organizatë terroriste dhe duhet të trajtohet si e tillë. Jo vetëm përmes sanksioneve kundër Republikës Khomeiniste, por duke e quajtur zyrtarisht me emrin e saj të vërtetë dhe duke e listuar atë midis organizatave terroriste, siç kanë bërë tashmë Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja.
Jo vetëm sepse ne qëndrojmë të vendosur me Izraelin dhe me vendet vëllazërore arabe që kërkojnë paqe. Jo vetëm sepse ne mbështesim Shtetet e Bashkuara në mbështetjen ushtarake të Izraelit sot nën udhëheqjen e Presidentit Donald Trump. Jo vetëm sepse Bashkimi Evropian, përmes Presidentes Ursula von der Leyen, ka nënvizuar edhe një herë sot natyrën vrasëse të regjimit të Teheranit.
Por para së gjithash, në një ditë si kjo, kur kërkohen akte, jo vetëm fjalë, në nderim të viktimave të pafundme të pafajshme të Korpusit të përgjakshëm të Gardës Revolucionare Islamike. Shqipëria është përballur drejtpërdrejt me fytyrën barbare të regjimit të Teheranit përmes agresioneve të tij kibernetike kundër vendit tonë. Për ne, kjo nuk është gjeopolitikë abstrakte. Është siguri kombëtare, qartësi morale dhe ligjore.
Shqipëria do të veprojë në përputhje me rrethanat. Ne do ta quajmë Gardën Revolucionare ashtu siç është dhe do ta rendisim atë midis organizatave terroriste, dhe u bëjmë thirrje miqve tanë evropianë të bëjnë të njëjtën gjë.
Ne mbështesim plotësisht çdo përpjekje vendimtare për të parandaluar një herë e përgjithmonë vrasësit në Teheran nga përvetësimi i kapacitetit bërthamor ose çdo kapaciteti tjetër ushtarak për të dëmtuar Izraelin ose ndonjë komb tjetër paqedashës në Lindjen e Mesme. Terrorizmi duhet të emërtohet. Dhe pasi të emërtohet, duhet të ndalet.
