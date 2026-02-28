Luftë e hapur në Lindjen e Mesme: Shpërthime në Bahrein, Abu Dhabi, Kuvajt dhe Katar

JERUSALEM / DUBAI, 28 SHKURT 2026 – Situata në Lindjen e Mesme ka kaluar në një fazë të pakthyeshme lufte të hapur, pas sulmeve të koordinuara ajrore që kanë përfshirë disa shtete të rajonit gjatë paradites së sotme. Pas goditjeve fillestare ndaj Iranit nga forcat e SHBA-së dhe Izraelit, Teherani është kundërpërgjigjur me një valë masive raketash dhe dronësh drejt objektivave ushtarake amerikane dhe aleatëve të tyre në Gji. Sulmet ndaj bazave amerikane dhe Gjirit Shteti i Bahreinit ka konfirmuar zyrtarisht se selia e Flotës së 5-të të Marinës Amerikane ka qenë shënjestër e një sulmi të drejtpërdrejtë me raketa nga Irani. Shpërthime të fuqishme janë raportuar gjithashtu në Kuvajt dhe në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi.
Në Katar, Ministria e Mbrojtjes njoftoi se sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot kanë arritur të ndalojnë një raketë iraniane përpara se ajo të prekte territorin. Si pasojë e përshkallëzimit, Katari, Kuvajti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë deklaruar mbylljen e menjëhershme të hapësirës së tyre ajrore.
Përgjigjja e Iranit dhe situata në Jerusalem Garda Revolucionare e Iranit, përmes një njoftimi të transmetuar nga Al Jazeera, konfirmoi nisjen e "valës së parë" të sulmeve si hakmarrje ndaj agresionit në territorin e tyre.
"Në përgjigje të agresionit të armikut kriminal kundër Republikës Islamike të Iranit, ka filluar vala e parë e sulmeve të gjera me raketa dhe dronë drejt territoreve të pushtuara," thuhet në deklaratën zyrtare.
Në Jerusalem, sirenat e alarmit kanë rënë radhazi, ndërsa dëshmitarët raportojnë shpërthime të shumta mbi qiellin e qytetit, të cilat mendohet se janë rezultat i ndërhyrjes së sistemeve të mbrojtjes izraelite.
Fronti i Libanit dhe goditjet bërthamore Pavarësisht armëpushimit në fuqi, ushtria izraelite (IDF) njoftoi se ka goditur infrastrukturën e Hezbollahut në Libanin Jugor, duke pretenduar shkelje të përsëritura nga grupi militant. Ndërkohë, raportet nga brenda Iranit tregojnë se sulmet e mëngjesit të sotëm kanë shënjestruar jo vetëm ndërtesa qeveritare, por edhe objekte kritike ushtarake dhe bërthamore.
Lindja e Mesme ndodhet tashmë në një "litar të tendosur", ku çdo veprim i radhës mund të çojë në një konflikt global me pasoja të paparashikueshme për sigurinë dhe ekonominë botërore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd