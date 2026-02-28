Kundërpërgjigjet Irani. Shënjestrohet Flota e 5-të e SHBA-së: Sulm me raketa mbi bazën detare në Bahrein

MANAMA, Bahrejni – 28 Shkurt 2026 – Qendra Kombëtare e Komunikimit e Bahrejnit ka konfirmuar zyrtarisht se qendra e shërbimit të Flotës së 5-të të Marinës së Shteteve të Bashkuara ka qenë objekt i një sulmi me raketa gjatë mesditës së sotme. Ky zhvillim shënon një kulmim të rrezikshëm të tensioneve në rajonin e Gjirit Persik.
Sipas deklaratës së transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve të Bahrejnit (BNA), incidenti është regjistruar rreth orës 12:13. Ndonëse autoritetet kanë konfirmuar goditjen, detajet mbi dëmet materiale apo viktimat e mundshme mbeten ende të paqarta.
Deri në këto momente, asnjë grup apo shtet nuk ka marrë përsipër autorësinë e sulmit, por ngjarja vjen në një kohë kur rajoni është përfshirë nga shkëmbime zjarri mes forcave iraniane dhe atyre izraelito-amerikane.
Bahrejni shërben si seli qendrore për Flotën e 5-të të Marinës Amerikane, e cila është jetike për stabilitetin global të transportit detar. Kjo flotë mbikëqyr operacionet në zona kritike si:
Gjiri Persik dhe Ngushtica e Hormuzit.
Deti i Kuq dhe Deti Arabik.
Pjesë të Oqeanit Indian.
Përpara sulmit, Ambasada e SHBA-së në Manama kishte lëshuar një alarm urgjence për qytetarët amerikanë, duke i udhëzuar ata të kërkonin strehim të menjëhershëm për shkak të kërcënimeve të identifikuara nga dronët dhe raketat.
Aktualisht, komanda ushtarake amerikane nuk ka lëshuar një reagim zyrtar lidhur me pasojat e sulmit, ndërkohë që sistemet e mbrojtjes në rajon raportohet se janë në gjendje të lartë gatishmërie.
