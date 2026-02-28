Policia e Tiranës refuzon garantimin e protestës së opozitës: ‘Ekziston rrezik për akte dhune’!

TIRANË – 28 Shkurt 2026 – Drejtoria e Policisë së Tiranës ka njoftuar zyrtarisht se nuk merr përsipër garantimin e mbarëvajtjes së tubimit të thirrur nga Partia Demokratike, i cili parashikohet të mbahet pasditen e sotme, në orën 18:00, përpara selisë së Kryeministrisë.
Shkaqet e vendimit të autoriteteve Përmes një përgjigjeje drejtuar përfaqësuesve të opozitës, Policia e Shtetit ka bërë të ditur se ky qëndrim vjen si pasojë e incidenteve të regjistruara në protestat e fundit. Sipas analizës së uniformave të blu, gjatë tubimeve të kaluara janë vërejtur:
Akte dhune direkte ndaj forcave të rendit.
Përdorim i mjeteve të rrezikshme dhe piroteknike.
Prani e personave të maskuar që tentojnë të shmangin identifikimin.
Përfshirje e të miturve në situata me rrezikshmëri të lartë.
Autoritetet njoftuan se disponojnë informacione operative se veprime të tilla mund të përsëriten edhe gjatë mbrëmjes së sotme, çka bën të pamundur dhënien e garancisë për zhvillimin e qetë të tubimit.
Masat për ruajtjen e rendit publik Pavarësisht refuzimit për të bashkëpunuar me organizatorët, Policia e Shtetit ka hartuar një plan të detajuar masash për të parandaluar çdo destabilizim të sigurisë në kryeqytet. Ky plan synon:
Mbrojtjen e institucioneve kryesore shtetërore.
Garantimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe mjeteve në akset rrethuese.
Ndërhyrjen e menjëhershme në rast të konstatimit të paligjshmërive.
Thirrja drejtuar qytetarëve Në përfundim të njoftimit, Policia u bën thirrje pjesëmarrësve dhe qytetarëve që të distancohen nga çdo akt dhune. Njëkohësisht, inkurajohet denoncimi i çdo personi apo veprimi që cënon sigurinë publike, me qëllim parandalimin e përshkallëzimit të situatës në terren.
