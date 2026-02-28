TEL AVIV – Lindja e Mesme është përfshirë nga një përshkallëzim i paprecedent ushtarak këtë të shtunë. Irani ka ndërmarrë një sulm masiv me raketa drejt territorit të Izraelit, si kundërpërgjigje ndaj operacioneve ajrore të zhvilluara më herët nga forcat e përbashkëta të SHBA-së dhe Izraelit.
Aktivizimi i mbrojtjes ajrore dhe alarmi kombëtar Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) konfirmuan se sistemet e mbrojtjes ajrore janë vënë në gatishmëri të plotë menjëherë pas identifikimit të raketave në hapësirën ajrore. Sirenat e alarmit kanë rënë në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa Komanda e Frontit të Brendshëm u ka bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në strehime deri në një njoftim të dytë.
Ndonëse Forcat Ajrore izraelite janë angazhuar në interceptimin e objektivave në ajër, autoritetet paralajmëruan popullatën se asnjë sistem mbrojtës nuk është plotësisht i papërshkueshëm, duke kërkuar kujdes maksimal.
Operacioni i përbashkët SHBA-Izrael Ky sulm vjen pas deklaratës së Presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i cili konfirmoi nisjen e “operacioneve të mëdha luftarake” kundër Iranit. Sipas Shtëpisë së Bardhë, operacioni synon:
Eliminimin e kërcënimeve të menjëhershme ndaj interesave amerikane dhe aleatëve.
Goditjen e infrastrukturës raketore iraniane.
Neutralizimin e përpjekjeve të Teheranit për rindërtimin e programit bërthamor.
Paralajmërimet e Presidentit Trump Në një mesazh drejtuar opinionit ndërkombëtar, Presidenti Trump u bëri thirrje qytetarëve iranianë të shmangin lëvizjet për shkak të intensitetit të bombardimeve. Ai pranoi se operacioni është i rrezikshëm dhe mund të ketë kosto njerëzore edhe për trupat amerikane, por e cilësoi atë si të domosdoshëm për të rrëzuar kërcënimin e regjimit iranian.
Ndërkohë, Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, mbështeti aksionin e përbashkët, duke deklaruar se kjo është rruga e vetme për të garantuar sigurinë afatgjatë në rajon.
