GJKKO lë në burg Durim Bamin: I ekstraduari nga Dubai refuzon praninë në seancë

TIRANË – Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO) ka konfirmuar masën e sigurisë "Arrest në burg" për Durim Bamin. Vendimi vjen vetëm dy ditë pas ekstradimit të tij nga Dubai drejt Shqipërisë, një proces që shënoi një kthesë të rëndësishme në bashkëpunimin ndërkombëtar për drejtësi.
Seanca pa prezencën e të akuzuarit Në seancën e zhvilluar sot, Durim Bami zgjodhi të mos ishte i pranishëm fizikisht, duke u përfaqësuar nga avokati i tij mbrojtës, Ilir Murati. Trupa gjykuese u kryesua nga gjyqtari Erion Çela, ndërsa organi i akuzës (SPAK) u përfaqësua nga kreu i këtij institucioni, Altin Dumani.
Beteja për masën e sigurisë dhe pretendimet për sigurinë e jetës Mbrojtja kërkoi një masë më të lehtë sigurie, atë të "Arrestit në shtëpi", kërkesë e cila u rrëzua menjëherë nga togat e zeza. Gjatë parashtrimeve të tij, avokati Murati ngriti një shqetësim serioz lidhur me sigurinë e klientit të tij:
Pretendimi: Avokati deklaroi se jetës së Durim Bamit i kanoset rrezik brenda ambienteve të burgut "313" në Tiranë.
Procedura: Kjo kërkesë për transferim do të shqyrtohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në bashkëpunim me prokurorin e çështjes, për të vlerësuar mundësinë e zhvendosjes së tij në një tjetër institucion të ekzekutimit të vendimeve penale.
Sfondi i rastit Durim Bami, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare, u ekstradua të enjten nga Emiratet e Bashkuara Arabe pas një sage të gjatë procedurale. Ai akuzohet për një sërë veprash të rënda penale në kuadër të dosjeve që po hetohen nga SPAK, të cilat lidhen me ngjarje kriminale të bujshme në vend.
