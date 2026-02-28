Sekuestrohen rreth 350 kg kanabis në një kamion në Kakavijë

KAKAVIJË – Një sasi e konsiderueshme lënde narkotike është sekuestruar mëngjesin e sotme në Pikën e Kalimit Kufitar të Kakavijës. Gjatë një operacioni të përbashkët mes autoriteteve doganore dhe policisë, u zbuluan rreth 350 kilogramë kanabis sativa, të fshehura në një mjet të rëndë që tentonte të dilte nga territori i Republikës së Shqipërisë.
Ngjarja u regjistrua rreth orës 06:30, kur një kamion tip trajler, i cili paraqitej si "bosh", u përzgjodh për kontroll në vijën e dytë. Gjatë procesit të skanimit, specialistët vërejtën anomali në strukturën e mjetit, çka çoi në zbulimin e një dopio shasie të modifikuar posaçërisht për fshehjen e mallrave të ndaluara.
Pas dyshimeve të para, mjeti iu nënshtrua një kontrolli të imtësishëm fizik. Forcat e rendit dhe punonjësit e doganës gjetën të fshehura:
166 pako të mbështjella me natriban.
Pesha e secilës pako rezultoi rreth 2.1 kilogramë.
Pesha totale e lëndës së dyshuar narkotike llogaritet në rreth 348.6 kilogramë.
Aktualisht, autoritetet po vijojnë me kryerjen e procedurave ligjore për dokumentimin e plotë të rastit. Pritet që Policia e Shtetit të dalë me një deklaratë zyrtare për të bërë të ditur identitetin e drejtuesit të mjetit dhe personat e tjerë të përfshirë në këtë rrjet trafiku.
