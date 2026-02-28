Aksident i rëndë në aksin Vorë–Tiranë: Përplasje ballore në Kashar, një i plagosur dërgohet me urgjencë në spital

KASHAR – Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur pasditen e sotme në rrugën dytësore që lidh Vorën me Tiranën. Ngjarja është regjistruar në zonën e Kasharit, konkretisht në afërsi të vendit të njohur si “Radio”.
Sipas të dhënave të para nga terreni, një automjet tip furgon është përplasur ballë për ballë me një autoveturë. Goditja ka qenë e fortë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në të dyja mjetet dhe lëndimin e të paktën një personi.
Menjëherë pas sinjalizimit, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë Rrugore dhe një ekip mjekësor me autoambulancë. Personi i lënduar është nxjerrë nga mjeti dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit për të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor.
Grupi hetimor po kryen veprimet e para procedurale për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e plotë të kësaj përplasjeje. Ndërkohë, efektivët e policisë po punojnë për menaxhimin e trafikut dhe normalizimin e qarkullimit në këtë segment rrugor, i cili u bllokua pjesërisht pas aksidentit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd