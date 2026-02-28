Digjet plotësisht një automjet në Bulgarec, nisin hetimet për zjarrvënie të qëllimshme

KORÇË, 28 SHKURT 2026 – Një automjet është përfshirë nga flakët në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Bulgarec. Sipas informacioneve paraprake, zjarri në mjet ka rënë rreth orës 02:30, ndërkohë që automjeti ka qenë i parkuar në anë të rrugës, në afërsi të disa banesave.
Forcat zjarrfikëse kanë ndërhyrë menjëherë në vendngjarje për shuarjen e flakëve dhe për të parandaluar përhapjen e zjarrit në objektet përreth. Si pasojë e flakëve, automjeti është djegur plotësisht, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar apo dëme në banesat fqinje.
Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve të zjarrit dhe po shqyrton nëse ngjarja ka qenë aksidentale apo një zjarrvënie e qëllimshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd