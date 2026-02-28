Zbardhet pas 20 vitesh vr’asja e bujshme. Bashkëshorti pagoi qiranë e skenës së krimit për dy dekada

NAGOYA – Një histori e jashtëzakonshme këmbënguljeje dhe drejtësie ka tronditur opinionin publik në Japoni. Pas më shumë se dy dekadash pritjeje, autoritetet kanë arritur të zbardhin vrasjen e Takaba Namiko-s, e cila u ekzekutua mizorisht në banesën e saj në vitin 1999, në prani të djalit të saj dyvjeçar.
Sakrifica financiare për hir të drejtësisë Bashkëshorti i viktimës, Takaba Satoru, ndërmori një veprim të paprecedent për të mbajtur gjallë shpresën e zbardhjes së ngjarjes. Për 20 vite me radhë, ai vazhdoi të paguante qiranë e apartamentit ku ndodhi krimi, me qëllim që skena e ngjarjes të mbetej e paprekur për analiza të mundshme teknologjike në të ardhmen.
Gjatë kësaj periudhe, Satoru shpenzoi rreth 22 milionë jen (afërsisht 140 mijë euro), ndërsa paralelisht u angazhua në fushata sensibilizuese, shpërndarje fletëpalosjesh dhe intervista të shumta mediatike për të mos lejuar harresën e dosjes.
Zbulimi i vrasëses përmes ADN-së Kthesa e madhe në hetime erdhi në tetor të vitit 2023. Falë metodave të reja të analizimit të ADN-së dhe rivlerësimit të provave të konservuara ndër vite, policia arrestoi një grua si autoren e dyshuar të krimit. Sipas grupit hetimor, e arrestuara ishte një ish-shoqe shkolle e bashkëshortit të viktimës, ndërsa motivi i vrasjes dyshohet të ketë qenë xhelozia e skajshme.
Një amanet i përmbushur I pyetur mbi motivimin e tij pas kësaj sage të gjatë, Takaba Satoru u shpreh se e bëri këtë sakrificë që i biri të mos e pyeste kurrë pse babai nuk bëri gjithçka për të gjetur vrasësin e nënës së tij.
Sot, djali i tyre është i rritur dhe sapo është martuar me vajzën e një prej mikeshave më të ngushta të Namiko-s. Ndonëse drejtësia vonoi, Satoru shprehet i lehtësuar që më në fund mund të kujtojë bashkëshorten e tij me qetësinë se fajtori do të përballet me ligjin.
