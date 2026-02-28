Trampi po përdor Izraelin për t’i rënë Iranit? Pas sulmit izraelito-amerikan mbi Teheran tensionet për programin bërthamor arrijnë kulmin

Goditje në zemër të Teheranit, përfshihet edhe SHBA – situata përshkallëzohet mes Izraelit dhe Iranit
Izraeli ka ndërmarrë të shtunën një sulm gjatë ditës ndaj kryeqytetit të Iranit, Teheranit, ku mbi zonën qendrore të qytetit është parë një re e madhe tymi. Sipas raportimeve fillestare, një nga goditjet e para ka ndodhur pranë zyrave të Udhëheqësit Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Mediat iraniane raportuan për sulme në disa zona të vendit. Sipas një zyrtari amerikan dhe një personi të njohur me operacionin, të cilët folën në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së operacionit ushtarak, edhe Shtetet e Bashkuara po marrin pjesë në sulme.
Nuk dihet nëse 86-vjeçari Khamenei ndodhej në zyrat e tij në momentin e sulmit. Ai nuk është shfaqur publikisht prej disa ditësh, ndërsa tensionet me Shtetet e Bashkuara janë rritur.
Sulmi vjen në një moment kur SHBA ka grumbulluar një flotë të madhe avionësh luftarakë dhe anijesh ushtarake në rajon, në përpjekje për të ushtruar presion ndaj Iranit për një marrëveshje lidhur me programin e tij bërthamor.
Rrugët që çojnë drejt kompleksit të Khameneit në qendër të Teheranit u mbyllën nga autoritetet, ndërsa shpërthime të tjera u dëgjuan në pjesë të ndryshme të kryeqytetit. Iraku fqinj mbylli hapësirën e tij ajrore, sipas Ministrisë së Transportit.
Sipas një zyrtari të informuar mbi operacionin, objektivat e fushatës izraelite përfshinin struktura ushtarake iraniane, simbole qeveritare dhe objektiva të lidhura me shërbimet e inteligjencës.
Presidenti amerikan Donald Trump kishte kërkuar një marrëveshje për të kufizuar programin bërthamor të Iranit dhe e konsideron këtë moment si një mundësi, ndërsa vendi po përballet me tensione të brendshme dhe protesta. Nga ana tjetër, Irani ka deklaruar se ka të drejtën të pasurojë uranium dhe nuk dëshiron të diskutojë çështje të tjera, si programi i raketave me rreze të gjatë apo mbështetja për grupe të armatosura si Hamas dhe Hezbollah.
Nuk është ende e qartë nëse Irani do të kundërpërgjigjet menjëherë, por më herët ka paralajmëruar se çdo reagim do të mund të synojë personelin dhe bazat ushtarake amerikane të shpërndara në rajon.
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, e përshkroi sulmin si një veprim “për të eliminuar kërcënimet”, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Në Izrael, disa spitale aktivizuan protokollet emergjente, duke zhvendosur pacientë dhe operacione në ambiente nëntokësore.
Në Teheran, dëshmitarët raportuan se shpërthimi i parë u dëgjua pranë zyrave të Khameneit. Televizioni shtetëror iranian konfirmoi shpërthimin, por pa dhënë shkaqe.
Sirena alarmi u dëgjuan në të gjithë Izraelin, ndërsa vendi mbylli hapësirën ajrore. Ushtria izraelite deklaroi se kishte lëshuar një “njoftim paraprak për të përgatitur publikun për mundësinë e lëshimit të raketave drejt territorit të Izraelit”.
Më pas, shpërthime të tjera u regjistruan në Teheran. Autoritetet iraniane nuk kanë dhënë ende informacion mbi viktima.
Ndërkohë, Irani mbylli hapësirën e tij ajrore dhe ndërpreu shërbimet e telefonisë celulare në disa zona. Paralajmërimi për pilotët u publikua ndërsa shpërthime të reja u dëgjuan në kryeqytet.
Foto: AP
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd