Izraeli në shtetrrethim: Sirena alarmi dhe mbyllje e hapësirës ajrore pas sulmit ndaj Iranit
Transmetuar më 28-02-2026, 08:37

TEL AVIV – Izraeli është përfshirë nga një gjendje e jashtëzakonshme këtë mëngjes, pasi sirenat e alarmit u aktivizuan në mbarë vendin rreth orës 08:15. Autoritetet kanë urdhëruar mbylljen e menjëhershme të hapësirës ajrore, ndërkohë që popullata po njoftohet për rrezikun e sulmeve të mundshme me raketa.

Ky përshkallëzim i situatës ndodh paralelisht me përpjekjet intensive diplomatike midis zyrtarëve amerikanë dhe atyre iranianë. Synimi i bisedimeve, që pritet të vijojnë javën e ardhshme, është arritja e një marrëveshjeje për frenimin e programit bërthamor të Iranit dhe shmangien e një konflikti të hapur ushtarak.

Pavarësisht lëshimeve të raportuara nga ana e Teheranit, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u shpreh dje skeptik, duke deklaruar se nuk është "i emocionuar" nga ecuria e deritanishme e diskutimeve. Trump ka autorizuar dërgimin e forcave më të mëdha ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme që prej pushtimit të Irakut në vitin 2003, pa dhënë shpjegime të detajuara mbi domosdoshmërinë e një ndërhyrjeje të mundshme në këtë moment.

Nga ana tjetër, Irani ka paralajmëruar një përgjigje të ashpër ndaj çdo sulmi. Teherani zyrtar ka refuzuar prerë të diskutojë mbi kufizimin e raketave të tij balistike apo ndërprerjen e mbështetjes për grupet si Hamasi në Gaza, Hezbollahu në Liban, milicitë në Irak dhe Huthët në Jemen. Sipas udhëheqësve iranianë, këto kushte përbëjnë shkelje të sovranitetit kombëtar të vendit.

