Izraeli në shtetrrethim: Sirena alarmi dhe mbyllje e hapësirës ajrore pas sulmit ndaj Iranit

TEL AVIV – Izraeli është përfshirë nga një gjendje e jashtëzakonshme këtë mëngjes, pasi sirenat e alarmit u aktivizuan në mbarë vendin rreth orës 08:15. Autoritetet kanë urdhëruar mbylljen e menjëhershme të hapësirës ajrore, ndërkohë që popullata po njoftohet për rrezikun e sulmeve të mundshme me raketa.
Ky përshkallëzim i situatës ndodh paralelisht me përpjekjet intensive diplomatike midis zyrtarëve amerikanë dhe atyre iranianë. Synimi i bisedimeve, që pritet të vijojnë javën e ardhshme, është arritja e një marrëveshjeje për frenimin e programit bërthamor të Iranit dhe shmangien e një konflikti të hapur ushtarak.
Pavarësisht lëshimeve të raportuara nga ana e Teheranit, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u shpreh dje skeptik, duke deklaruar se nuk është "i emocionuar" nga ecuria e deritanishme e diskutimeve. Trump ka autorizuar dërgimin e forcave më të mëdha ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme që prej pushtimit të Irakut në vitin 2003, pa dhënë shpjegime të detajuara mbi domosdoshmërinë e një ndërhyrjeje të mundshme në këtë moment.
Nga ana tjetër, Irani ka paralajmëruar një përgjigje të ashpër ndaj çdo sulmi. Teherani zyrtar ka refuzuar prerë të diskutojë mbi kufizimin e raketave të tij balistike apo ndërprerjen e mbështetjes për grupet si Hamasi në Gaza, Hezbollahu në Liban, milicitë në Irak dhe Huthët në Jemen. Sipas udhëheqësve iranianë, këto kushte përbëjnë shkelje të sovranitetit kombëtar të vendit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd