Izraeli sulmon Iranin: Shpërthime në Teheran dhe gjendje e jashtëzakonshme në Izrael

TEHERAN, 28 Shkurt – Izraeli ka ndërmarrë një sulm ushtarak kundër Iranit mëngjesin e kësaj të shtune, duke shkaktuar shpërthime të fuqishme në kryeqytetin iranian, Teheran. Menjëherë pas nisjes së operacionit, Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në të gjithë territorin e Izraelit.
Sipas raportimeve të para, shtëllunga tymi të dendur janë parë mbi qendrën e Teheranit. Televizioni shtetëror iranian konfirmoi shpërthimin, ndonëse nuk dha detaje të menjëhershme për dëmet apo objektivat e goditura. Ndërkohë, sirenat e alarmit janë aktivizuar në të gjithë Izraelin si masë mbrojtëse ndaj kundërpërgjigjeve të mundshme.
Ushtria izraelite njoftoi se forcat e saj ndodhen në "gatishmëri proaktive", duke paralajmëruar publikun për mundësinë e lëshimit të raketave drejt shtetit të Izraelit. Ky përshkallëzim vjen në një kohë tensionesh të larta midis Iranit dhe SHBA-së, të cilat janë rritur ndjeshëm që prej shtypjes së protestave mbarëkombëtare në Iran në fund të vitit të kaluar.
