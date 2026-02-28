E shtunë me mot të kthjellët dhe vranësira kalimtare

Vendi ynë do të ndikohet sot nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë territorin.
Sipas parashikimit, gjatë orëve të mesditës dhe pasdites priten vranësira të pakta deri mesatare, të karakterit kalimtar, pa reshje.
Era do të fryjë e lehtë, me drejtim juglindje–veriperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 6 m/s.
Në zonat bregdetare, valëzimi në det parashikohet i forcës 1 ballë, duke krijuar kushte të favorshme për lundrim.
