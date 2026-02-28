‘U takuan në një zonë të izoluar për t’u sqaruar, i riu nxori thikën’! Detaje: si humbi jetën adoleshenti shqiptar në Greqi

Lutraqi, Greqi – Një konflikt mes disa të rinjve ka përfunduar në mënyrë tragjike në zonën e Lutraqit, ku një 17-vjeçar me origjinë nga Berati ka humbur jetën, ndërsa një 19-vjeçar ka mbetur i plagosur pas një përplasjeje të dhunshme.
Sipas informacioneve paraprake, ngjarja dyshohet të ketë nisur për shkak të një dëmtimi të pretenduar të një motoçiklete. I riu i akuzuar për sulmin ishte takuar me një 19-vjeçar, mik i viktimës, Aleks Vangjeli, me synimin për të sqaruar mosmarrëveshjen. Me ta ndodheshin edhe tre të rinj të tjerë.
Grupi u drejtua me automjet drejt një zone të izoluar që lidh Unazën e Lutraqi me Manastiri i Shenjtë i Shën Patapiut. Sipas burimeve, debati verbal ka degjeneruar shpejt në përplasje fizike. Autori i dyshuar ka nxjerrë një mjet prerës dhe ka goditur fillimisht 19-vjeçarin, duke e plagosur disa herë në anën e djathtë të kraharorit.
Gjatë përpjekjeve për ta neutralizuar dhe çarmatosur autorin, 17-vjeçari është goditur në anën e majtë të gjoksit, ndërsa një tjetër i ri ka pësuar plagë të lehta në dorë.
Pas sulmit, autori është larguar nga vendi i ngjarjes. Dy prej të rinjve transportuan 19-vjeçarin në Spitali i Përgjithshëm i Korinthit për ndihmë mjekësore. Ndërkohë, 17-vjeçari u gjet disa orë më vonë nga vëllai i tij, i shtrirë në rrugën që të çon drejt manastirit. Ai u dërgua me urgjencë në spital, ku mjekët konstatuan vdekjen e tij.
Autoritetet policore, pas hetimeve të koordinuara, identifikuan dhe arrestuan autorin e dyshuar të premten pasdite. Çështja i ka kaluar tashmë organeve të drejtësisë, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë.
