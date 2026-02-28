Elijona merr çekun prej 10 mijë eurosh: ‘Jam krenare me veten’

Prishtinë, 28 shkurt 2026– Elijona, finalistja që u rendit në vendin e dytë në spektaklin Big Brother VIP Kosova, ka marrë çekun në vlerë prej 10 mijë eurosh.
Mes emocionesh të forta gjatë finales, ajo u shpreh se ndjehet krenare për rrugëtimin e saj në këtë format televiziv.
“Vendin e dytë as që e kam menduar para se të hyja. Jam shumë krenare me veten. Faleminderit që më keni votuar”, deklaroi Elijona pas shpalljes së rezultatit.
Finalistja falënderoi publikun për mbështetjen e vazhdueshme, duke theksuar se eksperienca në këtë edicion ka qenë një ndër përvojat më të rëndësishme për të.
