Londrimi është fitues i ‘Big Brother VIP Kosova 4’

Prishtinë, 28 shkurt 2026 – Finalja e spektaklit televiziv Big Brother VIP Kosova përfundoi me shpalljen e Londrimit si fitues i edicionit të katërt.
Pas një gare të fortë dhe me dinamika të shumta gjatë javëve të qëndrimit në shtëpi, publiku vendosi ta kurorëzojë Londrimin si triumfues të këtij sezoni.
Vendin e dytë e zuri Elijona, ndërsa Ludo u rendit i treti. Klodi përfundoi në vendin e katërt, ndërsa Hygerta në vendin e pestë.
Finalja u karakterizua nga emocione të forta dhe një pjesëmarrje e lartë e publikut në votime, duke e bërë këtë edicion një ndër më të ndjekurit deri më tani.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd