Selin dhe Gimbo, darkë romantike në BBV

Në Big Brother VIP Albania 1, Selin dhe Gimbo kanë kaluar një darkë private në dhomën e surprizave, larg banorëve të tjerë. Sipas rregullave të Vëllait të Madh, ata kanë pasur mundësinë të kalojnë kohë vetëm për të sqaruar ndjenjat e tyre dhe marrëdhënien mes tyre.
Gjatë bisedës, Selin shprehu se kishte vërejtur një kimi të veçantë që nga momenti i parë, por nuk kishte ndjerë nevojën të krijonte pritshmëri ose të tejkalonte kufijtë e saj personale.
Nga ana tjetër, Gimbo tregoi se pyetja që i bëri Selin për ndjenjat e saj lind nga dëshira për të kuptuar nëse ajo ndjen diçka të njëjtë, duke theksuar se dëshiron që gjithçka të shkojë ngadalë dhe natyrshëm, pa imponime.
Selin përfundoi duke theksuar se ende nuk ka konfirmuar ndjenja për Gimbon, duke mbajtur hapësirë për zhvillimet e ardhshme të marrëdhënies së tyre.
Ky moment shënon një hap të rëndësishëm në dinamikën mes dy banorëve dhe mbetet një nga skenat më të komentuar të edicionit aktual.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd