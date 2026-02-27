Aksidente nga monopinatat dhe motorët elektrikë në Vlorë. Të rinjtë përfundojnë në spital

Në Vlorë, përdorimi i monopinatave dhe motorëve elektrikë po shkakton incidente të shpeshta, veçanërisht në zonën e Lungomares. Sipas raportimeve, vetëm gjatë dy ditëve të fundit disa të rinj janë lënduar lehtë duke humbur kontrollin e mjeteve.
Mbrëmjen e sotme, një tjetër adoleshent u rrëzua gjatë drejtimit të një monopinate elektrike dhe u transportua në spital për trajtim mjekësor. Autoritetet paralajmërojnë përdoruesit të jenë të kujdesshëm dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit për të shmangur aksidentet.
