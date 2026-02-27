Horoskopi i Paolo Fox për të shtunën, 28 shkurt 2026

Dashi merr një dritë jeshile të papritur, Luani përgatitet për një kthesë të fortë – çfarë evidenton Paolo Fox për ditën e fundit të muajit shkurt?
Astrologu më i njohur i televizionit italian jep çdo ditë pasqyrën zodiakale për të lindurit nën shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit duke sugjeruar se si yjet mund të ndikojnë në ecurinë e ditës.
Megjithatë, siç këshillon vetë Paolo Fox, parashikimet duhen përshtatur me karakterin dhe situatën personale të secilit dhe nuk duhen marrë si një e vërtetë absolute.
Dashi (21 mars – 19 prill)
Në planin profesional kërkohet vendosmëri. Disa çështje të mbetura pezull kërkojnë guxim dhe vendime të shpejta. Në dashuri klima është më dinamike, sidomos nëse dëshironi të sqaroni situata që ju kanë lënë dyshime javët e fundit. Shëndeti po përmirësohet gradualisht, por është e rëndësishme të mos e teproni dhe të menaxhoni më mirë energjitë.
Demi (20 prill – 20 maj)
Ndjenjat janë në qendër të vëmendjes. Nëse keni pranë një person të gatshëm për dialog, mund të riktheni qetësinë dhe stabilitetin në marrëdhënie. Në punë lindin reflektime të rëndësishme, pasi jo gjithçka ju bind plotësisht dhe mund të kërkoni më shumë siguri. Nga ana fizike keni nevojë për më shumë pushim për të shmangur lodhjen.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Gjendja fizike kërkon vëmendje, pasi stresi i grumbulluar mund të shfaqet me sinjale të vogla që nuk duhen neglizhuar. Në fushën profesionale jeni gati të paraqisni ide të reja dhe të shfrytëzoni kontakte të dobishme. Në marrëdhëniet sentimentale nevojitet më shumë lehtësi, më pak polemika dhe më shumë spontanitet për të ruajtur harmoninë.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Në punë jeni më reflektues se zakonisht dhe vlerësoni me kujdes çdo propozim, duke kërkuar stabilitet dhe garanci konkrete. Në dashuri hapet një fazë e favorshme për ata që duan të forcojnë një lidhje. Ata që janë vetëm mund të ndiejnë nevojën për më shumë siguri emocionale. Shëndeti përmirësohet, për sa kohë shmangni tensionet e panevojshme.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Marrëdhëniet sentimentale mund të sjellin emocione të forta, por gjithçka varet nga gatishmëria juaj për t’u përfshirë pa krenari. Profesionalisht po përjetoni një fazë rritjeje dhe përgjegjësi të reja mund të forcojnë pozicionin tuaj. Energjia është e qëndrueshme, megjithatë janë të nevojshme edhe momente pushimi.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Në punë tregoheni të kujdesshëm ndaj detajeve dhe të gatshëm të rregulloni atë që nuk funksionon. Kjo saktësi ju ndihmon të shmangni gabimet dhe të vlerësoheni nga të tjerët. Në dashuri është momenti për të folur hapur, sidomos nëse diçka ju ka lënë të pakënaqur. Shëndeti kërkon ekuilibër mes detyrimeve dhe pushimit.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Ndjenjat rikthehen në plan të parë. Keni nevojë për siguri dhe për një dialog më të thellë me partnerin. Në punë shfaqen ndryshime që kërkojnë diplomaci dhe aftësi ndërmjetësimi. Fizikisht ndiheni më mirë, por mos neglizhoni aktivitetin e lehtë fizik për të ruajtur stabilitetin.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Në planin profesional jeni të vendosur dhe të gatshëm të mbroni idetë tuaja, edhe nëse kjo sjell përballje. Në dashuri kërkoni sinqeritet dhe qartësi, pa kompromise të paqarta. Shëndeti është i qëndrueshëm, por tensionet e brendshme duhet të çlirohen përmes aktiviteteve që ju relaksojnë.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Energjia nuk mungon dhe ju mbështet sidomos në punë, ku mund të paraqisni propozime ambicioze. Në marrëdhëniet sentimentale kërkoni entuziazëm dhe ndarje të përvojave. Nëse ndiheni të kufizuar, mund të reagoni me pakënaqësi. Vitaliteti është i mirë, për sa kohë shmangni teprimet.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Çështjet profesionale kërkojnë durim. Po ndërtoni diçka të qëndrueshme, edhe pse rezultatet nuk janë të menjëhershme. Në dashuri jeni më të rezervuar, por kërkoni stabilitet konkret. Shëndeti përmirësohet përmes rregullsisë në zakonet e përditshme.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Në dashuri dëshironi risi dhe marrëdhënie më pak të parashikueshme. Ata që janë në një lidhje të qëndrueshme mund të ndiejnë nevojën për të rigjallëruar afrimitetin. Në punë vijnë stimuj interesantë, por duhet përqendrim për të mos shpërndarë energjitë. Mirëqenia është e kënaqshme, me ndonjë moment lodhjeje kalimtare.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Emocionet ndikojnë në shumë nga zgjedhjet tuaja. Në dashuri jeni më të hapur dhe më të ndjeshëm, për sa kohë gjeni mirëkuptim. Në punë kërkohet më shumë konkretizim për të kthyer idetë në rezultate reale. Shëndeti është në fazë përmirësimi, por ruajtja e ekuilibrit të brendshëm mbetet thelbësore për qetësinë tuaj. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd