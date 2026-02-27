Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksion ‘blic’, kontrolle të befasishme ndaj automjeteve të dyshimta në hyrje të Vlorës
Transmetuar më 27-02-2026, 22:10

Policia e Vlorës ka zhvilluar mbrëmjen e sotme një aksion të befasishëm në hyrje të qytetit. Operacioni është përqendruar në segmentin hyrës, ku janë ndaluar dhe verifikuar automjetet që vinin nga autostrada Fier–Vlorë.

Në terren kanë qenë të pranishme Forcat “Shqiponja”, patrullat e rendit, si dhe Policia Rrugore, të cilat kanë ushtruar kontrolle ndaj drejtuesve të mjeteve. Qëllimi i aksionit është kapja e personave të shpallur në kërkim, si dhe parandalimi i qarkullimit të mjeteve të paligjshme dhe të lëndëve të ndaluara.

