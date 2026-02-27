Kultivim dhe shitje të lëndëve narkotike, arrestohen 8 shqiptarë në Spanjë

Policia spanjolle ka goditur një organizatë kriminale të dedikuar për kultivimin dhe shpërndarjen e marijuanës në provincat e Tarragonës dhe Barcelonë. Në kuadër të këtij operacioni, janë arrestuar disa shqiptarë.
Ata u përkasin moshave midis 30 dhe 63 vjeç. Ata po hetohen për përfshirje në krime kundër shëndetit publik, kultivim dhe trafik droge, mashtrim me energjinë elektrike, pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe falsifikim dokumentacioni.
Media spanjolle thekson se këto lloj organizatash funksionojnë me struktura hierarkike dhe mjete teknike të sofistikuara, duke destinuar prodhimin për tregun e paligjshëm vendas dhe ndërkombëtar. Hetuesit besojnë se droga e kultivuar kishte si destinacion vende të tjera evropiane
Artikulli i plotë nga DIARI MES
Garda Civile, në kuadër të asaj që njihet si Operacioni RIBA DFF, ka shkatërruar një organizatë kriminale të dedikuar për kultivimin intensiv dhe shpërndarjen e marijuanës në provincat e Tarragonës dhe Barcelonë. Në total u arrestuan tetë persona.
Hetimi u zhvillua nga Detashamenti Fiskal dhe Kufitar i Komandës së Tarragonës; në operacion morën pjesë edhe disa njësi territoriale të komandave të Tarragonës dhe Barcelonës, personeli i Grupit të Rezervave dhe Sigurisë si dhe Njësia e Ndërhyrjes dhe Mbështetjes (SEM).
Gjatë operacionit u kryen kontrolle në prona të vendosura në qytetet El Vendrell, Cabra del Camp dhe Calafell, si dhe në Olesa de Bonesvalls dhe Palau-solità i Plegamans (Barcelona). Përveç kësaj, u krye një arrestim në qytetin e Castelldefels (Barcelonë).
Si rezultat i kontrolleve, u sekuestruan:
-3.644 bimë kanabis sativa, me një peshë rreth 400 kilogramë;
-42 kilogramë lule të marijuanës tashmë të përpunuara;
-61.720 euro në cash;
-dokumentacion personal i falsifikuar;
-një armë tip airsoft me municion;
dhe materiale të ndryshme teknike të destinuara për kultivimin, përpunimin dhe paketimin e produktit përfundimtar.
Instalimet ishin të përgatitura për kultivim të madh në ambiente të brendshme, duke përdorur sisteme të avancuara ndriçimi, ventilimi, ekstraktimi dhe kontrolli mjedisor. Disa prona kishin manipulime në rrjetin elektrik, gjë që përbënte rrezik të madh për sigurinë e fqinjëve dhe dëm ekonomik për shkak të mashtrimit të energjisë elektrike.
Hetuesit besojnë se droga e kultivuar kishte si destinacion vende të tjera evropiane. Në një nga kontrollet në banesa u gjet një sasi e madhe (42 kg) lulesh të përpunuara dhe të bëra gati. Ato ishin të paketuar në vakum, me formë drejtkëndëshe, gjë që mund të kishte lehtësuar fshehjen në hapësira të dyfishta në automjete ose mes ngarkesave të automjeteve të rënda.
Të arrestuarit, meshkuj me shtetësi shqiptare dhe moshë midis 30 dhe 63 vjeç, po hetohen për përfshirje të dyshuar në krime kundër shëndetit publik (kultivim dhe trafik droge), mashtrim me energjinë elektrike, pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe falsifikim dokumentacioni.
Garda Civile thekson se këto lloj organizatash funksionojnë me struktura hierarkike dhe mjete teknike të sofistikuara, duke destinuar prodhimin për tregun e paligjshëm vendas dhe ndërkombëtar. Gjithashtu, kujton se plantacionet intensive në mjedise urbane ose industriale krijojnë rreziqe të konsiderueshme elektrike dhe strukturore që mund të ndikojnë tek të tjerët.
