Surprizë nga ajri për Selin, Gretën dhe Gimbon, nga babai i Selin

Një surprizë mjaft e veçantë ka ardhur mbrëmjen e sotme për tre nga banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, “Big Brother VIP 5”.
Për Selinën, Gretën dhe Gimbon ka ardhur një surprizë nga ajri nga ana e babait të Selinës.
“Selin, Greta, Gimbo, babi Toni ju do fort”, shkruhej në surprizën e banorëve.
Të tre janë emocionuar nga kjo surprizë e papritur, ndërkohë që Greta dëgjohet të thotë:
“Toni zemër të duam. O Zot sa i mirë që është”.
E në një moment kthehet nga Gimbo, e teksa e përqafon i drejtohet duke i thënë:
“Hajde mirë se erdhe, o sa bukur, u kënaqa fare”.
