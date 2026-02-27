Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Surprizë nga ajri për Selin, Gretën dhe Gimbon, nga babai i Selin
Transmetuar më 27-02-2026, 20:23

Një surprizë mjaft e veçantë ka ardhur mbrëmjen e sotme për tre nga banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, “Big Brother VIP 5”.

Për Selinën, Gretën dhe Gimbon ka ardhur një surprizë nga ajri nga ana e babait të Selinës.

“Selin, Greta, Gimbo, babi Toni ju do fort”, shkruhej në surprizën e banorëve.

Të tre janë emocionuar nga kjo surprizë e papritur, ndërkohë që Greta dëgjohet të thotë:

“Toni zemër të duam. O Zot sa i mirë që është”.

E në një moment kthehet nga Gimbo, e teksa e përqafon i drejtohet duke i thënë:

“Hajde mirë se erdhe, o sa bukur, u kënaqa fare”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

