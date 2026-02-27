‘Deri këtu arrite o i pafytyrë’, ndizet situata mes Malit dhe Mirit, futet dhe Rogerti (Video)

Mali ka debatuar ashpër me Mirin, duke kaluar në ofendime më pas me ndërhyrjen e Rogertit.
Fillimisht ishte Mali ai që po debatonte ashpër me Mirin, por më pas solli ndërhyrjen e banorëve të tjerë.
Mali: Mos u dorëzo, mund t’ia dalësh.
Miri: Për çfarë? Po të pyes.
Mali: Nëse deri këtu ke ardhur i pafytyrë mund t’ia dalësh edhe për disa ditë.
Miri: Ore për çfarë?
Mali: Edhe pak ditë mund t’ia dalësh, qetësohu.
Miri: Për çfarë?
Mali: Për të vazhduar këtu brenda.
Rogerti: Lëviz, hape rrugën. Lëre Mirin, o plerë.
