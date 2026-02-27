Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Deri këtu arrite o i pafytyrë’, ndizet situata mes Malit dhe Mirit, futet dhe Rogerti (Video)
Transmetuar më 27-02-2026, 19:21

Mali ka debatuar ashpër me Mirin, duke kaluar në ofendime më pas me ndërhyrjen e Rogertit.

Fillimisht ishte Mali ai që po debatonte ashpër me Mirin, por më pas solli ndërhyrjen e banorëve të tjerë.

Mali: Mos u dorëzo, mund t’ia dalësh.

Miri: Për çfarë? Po të pyes.

Mali: Nëse deri këtu ke ardhur i pafytyrë mund t’ia dalësh edhe për disa ditë.

Miri: Ore për çfarë?

Mali: Edhe pak ditë mund t’ia dalësh, qetësohu.

Miri: Për çfarë?

Mali: Për të vazhduar këtu brenda.

Rogerti: Lëviz, hape rrugën. Lëre Mirin, o plerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

