Përplasja e tramvait në Milano, rritet numri i viktimave

Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në Milano, ku një tramvaj ka dalë nga shinat, duke u përplasur me një ndërtesë dhe duke goditur disa persona. Si pasojë, dy persona kanë humbur jetën, ndërsa 38 të tjerë kanë mbetur të plagosur.
Shumica e të lënduarve ishin pasagjerë në bordin e tramvajit, një mjet që kishte hyrë në shërbim vetëm disa javë më parë. Ngjarja ndodhi pak pas orës 16:00, në zonën e Viale Vittorio Veneto, ndërsa tramvaji po lëvizte nga Piazza della Repubblica në drejtim të Porta Venezia.
Në vendngjarje kanë ndërhyrë menjëherë shërbimet e urgjencës, të cilat kanë transportuar të plagosurit drejt spitaleve për trajtim mjekësor. Autoritetet vendase kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit, ndërsa ende nuk janë bërë të ditura rrethanat që çuan në daljen nga shinat të tramvajit.
