Gjykata e Lartë rrëzon rekursin e SPAK-ut për rikthimin në burg të Eria Agos
Transmetuar më 27-02-2026, 18:29

Gjykata e Lartë ka rrëzuar rekursin e paraqitur nga Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), duke lënë në fuqi vendimin për lirimin e Eria Agos.

Më herët, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) kishte vendosur lirimin e saj, vendim i cili u kundërshtua nga SPAK përmes rekursit në Gjykatën e Lartë, me kërkesën për rikthimin në masën e sigurisë “arrest me burg”.

Me vendimin e fundit, Gjykata e Lartë ka vendosur të mos pranojë rekursin, duke e bërë përfundimtar qëndrimin e GJKKO-së për çështjen në fjalë.

Eria Ago akuzohej se ndihmoi Safet Bajrin që të largohej nga vendi i krimit pas atentatit vdekjeprurës ndaj Fatbardh Liçit në Shkodër. Ago u lirua pas ankimimeve të depozituara, por SPAK ishte kundër dhe bëri ankimim në Gjykatën e Lartë, e cila ka lënë në fuqi lirimin e bërë nga shkalla e dytë e GJKKO.

