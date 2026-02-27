Flamuri në xhaketën e deputetit shqiptar ‘tërbon’ Kryeministrin e RMV

Shkup – Një simbol i flamurit shqiptar, i vendosur në jakën e xhaketës së deputetit Rijad Shaqiri, përfaqësues i Aleanca për Shqiptarët, ka shkaktuar debat gjatë seancës parlamentare në Maqedonia e Veriut.
Sipas raportimeve, kryeministri Hristijan Mickoski e ka konsideruar këtë veprim si provokim, duke shprehur pakënaqësi për faktin që deputeti nuk mbante simbolin shtetëror të Maqedonisë së Veriut në foltoren e Kuvendit. Ai është shprehur se deputetët paguhen nga shteti dhe duhet të respektojnë simbolet e tij.
Nga ana tjetër, Shaqiri reagoi duke theksuar se flamuri shqiptar është simbol i identitetit dhe dinjitetit të komunitetit që përfaqëson. Në një reagim publik, ai u shpreh se është shqetësuese kur simboli kombëtar trajtohet si problem, ndërsa, sipas tij, krimi dhe gjuha e urrejtjes relativizohen.
“Shqiptarët nuk janë provokim, janë popull shtetformues dhe kërkojnë përgjegjësi, jo arsyetime”, deklaroi ai, duke shtuar se gjatë debatit nuk mori përgjigje konkrete lidhur me çështje të tjera që ngriti në seancë.
Debati ka nxitur reagime të ndryshme në opinionin publik, ndërsa pritet që çështja të vijojë të diskutohet edhe në ditët në vijim.
