Qindra punonjës në informalitet, Inspektorati: Biznese me paga nën 40 mijë lekë dhe sigurime të papaguara

Tiranë – Punë në të zezë, paga nën 40 mijë lekë, sigurime të papaguara, kontrata të parregullta dhe mungesë kushtesh sigurie në punë. Këto janë disa nga shkeljet e konstatuara gjatë kontrolleve të ushtruara nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore gjatë vitit 2025.
Sipas të dhënave zyrtare, gjatë këtij viti janë inspektuar 9 532 subjekte në të gjithë vendin. Si rezultat i kontrolleve, janë pezulluar 1 269 aktivitete, janë paralajmëruar 4 191 biznese dhe janë vendosur 268 gjoba për shkelje të ndryshme të legjislacionit të punës.
Inspektorati bën me dije se nga bizneset e gjobitura vitin e shkuar, 98% e atyre që u konstatuan me punonjës në të zezë janë formalizuar. Gjithashtu, 2 538 punonjës të rinj janë deklaruar në skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.
Autoritetet theksojnë se kontrollet do të vijojnë me qëllim luftimin e informalitetit dhe garantimin e të drejtave të punonjësve, si dhe respektimin e standardeve të sigurisë në vendin e punës.
