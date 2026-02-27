Pakistani dhe Afganistani të arrijnë armëpushim, bën thirrje Kina

Kina është thellësisht e shqetësuar për përshkallëzimin e konfliktit mes Pakistanit e Afganistanit dhe u bën thirrje të dyja palëve të arrijnë një armëpushim sa më shpejt, u shpreh zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Mao Ning.
Duke folur në një konferencë të rregullt shtypi pas shpërthimit të përleshjeve përgjatë kufirit Afganistan-Pakistan të enjten, Mao tha se vendi po i ndjek nga afër zhvillimet e situatës te fqinjët Pakistani dhe Afganistani.
Duke shprehur shqetësim për viktimat e shkaktuara nga konflikti, zëdhënësja e MPJ vuri në dukje se ky raund i luftimeve është më intensiv se më parë dhe se çdo zgjatje ose përshkallëzim do të shkaktojë edhe më shumë dëme e humbje për të dyja palët.
Mao Ning tha se mbështetin luftën kundër terrorizmit në të gjitha format dhe u bëri thirrje të dyja palëve të ruajnë qetësinë e të ushtrojnë përmbajtje, dhe t’i zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre nëpërmjet dialogut e negociatave.
"Ne u bëjmë thirrje të dyja palëve që të arrijnë një armëpushim sa më shpejt të jetë e mundur, për të shmangur shkaktimin e vuajtjeve të mëdha të njerëzve, çka u shërben interesave themelore të të dy vendeve e të popujve të tyre, dhe gjithashtu është e favorshme për ruajtjen e paqes dhe të qëndrueshmërisë rajonale, shtoi ajo.
Mao tha se Kina ka ndërmjetësuar në konfliktin Pakistan-Afganistan nëpërmjet kanaleve të veta dhe është e gatshme të vazhdojë të luajë një rol konstruktiv në uljen e tensioneve dhe përmirësimin e marrëdhënieve midis këtyre dy vendeve.
