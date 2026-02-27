‘Është në rrezik për jetën’! U ekstradua nga Dubai/ Durim Bami kërkon transferim nga ‘313’-a

TIRANË, 27 shkurt 2026 | Avokati Ilir Murati i është drejtuar me kërkesë urgjente institucioneve përgjegjëse për transferimin e Durim Bamit nga IEVP “Jordan Misja” (Burgu 313) në Tiranë drejt IEVP Fushë-Krujë, duke argumentuar se jeta dhe integriteti fizik i tij janë në rrezik real.
Kërkesa i është dërguar Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Drejtësisë dhe Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ku theksohet se Bami mbahet aktualisht në të njëjtin institucion me persona që, sipas organit të akuzës, dyshohet se kanë qenë të përfshirë në plane për eliminimin e tij fizik.
Ekstradimi dhe akuzat
Durim Bami mbërriti në Shqipëri më 26 shkurt 2026 nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe u transferua në paraburgimin e sigurisë së lartë në Tiranë. Ai akuzohet për:
“Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje”, në kuadër të grupit të strukturuar kriminal
“Pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal”
Çështja po ndiqet nga SPAK dhe në Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar po zhvillohet proces penal ndaj disa grupeve të strukturuara kriminale, përfshirë grupet e njohura si “Martinaj”, “Avdylaj” dhe “Bajraj”.
Argumentet e mbrojtjes
Sipas avokatit Murati, prania e personave që dyshohet se kanë planifikuar vrasjen e Bamit në të njëjtin institucion përbën “rrezik real, serioz dhe aktual” për jetën e tij.
Ai i referohet ligjit nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim”, duke theksuar se administrata e burgjeve ka detyrim të garantojë sigurinë e çdo personi të privuar nga liria, përfshirë edhe të paraburgosurit.
Sipas mbrojtjes, gjatë takimit të zhvilluar më 27 shkurt në ambientet e burgut, Bami ka shfaqur gjendje jo të mirë shëndetësore dhe stres të vazhdueshëm.
Për këto arsye, është kërkuar transferimi i menjëhershëm në IEVP Fushë-Krujë dhe marrja e masave të përkohshme emergjente të sigurisë deri në realizimin e tij.
