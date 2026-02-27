Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zjarr në një magazinë materialesh druralumini në Pogradec
Transmetuar më 27-02-2026, 14:05

POGRADEC, 27 shkurt 2026 | Një magazinë me materiale druralumini në fshatin Gështenjas të Pogradecit është vënë në rrezik nga flakët. Zjarri ka nisur pas djegies së disa gomave në ambientin e jashtëm të magazinës, duke rritur rrezikun për përhapjen e flakëve drejt objektit.

Forcat e zjarrfikëses së Pogradecit ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për neutralizimin e zjarrit dhe parandalimin e përhapjes së tij drejt magazinës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

