Velipojë/ Përplasje të ashpra në Baks-Rrjoll, 2 banorë përfundojnë në spital pas konfrontimit me policinë

VELIPOJË, 27 shkurt 2026 | Vijojnë tensionet në Baks-Rrjoll, Velipojë, ku përplasjet mes banorëve dhe forcave të policisë kanë çuar në plagosjen e dy personave, të cilët u transportuan me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës për ndihmë mjekësore.
Banorët janë në protestë të vazhdueshme për pezullimin e punimeve të një resorti turistik, duke kërkuar hapjen e dialogut me institucionet për një zgjidhje të situatës. Shtimi i forcave të policisë ka tensionuar më tej zonën, ndërsa banorët paralajmërojnë se nuk do të tërhiqen deri sa të marrin një reagim konkret nga autoritetet.
Protesta ka vijuar për më shumë se një muaj, duke shndërruar Baks-Rrjollin në një pikë kritike të tensioneve mes komunitetit lokal dhe investitorëve privatë.
