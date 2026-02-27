Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
SPAK sekuestron dosjen e tenderit 400 mln euro për projektin Porto Romano
Transmetuar më 27-02-2026, 13:42

TIRANË, 27 shkurt 2026 | Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka sekuestruar dosjen e tenderit për projektin e Porto Romano, në kuadër të një hetimi mbi dyshime për shkelje në procedurën e prokurimit.

Sekuestrimi u krye pranë Autoritetit Portual Durrës, ku ndodhej dokumentacioni i plotë i procedurës për tenderin me vlerë rreth 400 milionë euro. Projekti ishte zhvilluar në dy faza: parakualifikim dhe kualifikim.

Nga faza e parakualifikimit, një kompani holandeze u skualifikua, ndërsa më 9 mars u paraqit vetëm një ofertë financiare. Në garë ka mbetur një kompani greke, e cila ka vijuar me fazën përfundimtare të tenderit.

Hetimet e SPAK do të verifikojnë nëse gjatë zhvillimit të procedurës janë respektuar kriteret ligjore dhe parimet e barazisë në garë, duke dhënë drejtim për masat e mëtejshme ndaj subjekteve të përfshira.

